Hombre de 58 años es atacado y mordido por tres perros en San Salvador￼

Con la fuerza de millones de salvadoreños que han visto en su historia de vida como el nombre de El Salvador ha vuelto a ponerse en alto a escala mundial, el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio despegó este miércoles a bordo de la nave Soyuz MS-22 para una misión de la NASA, convirtiéndose en el primer connacional en viajar al espacio.

La nave despegó a eso de las 7:55 de la mañana (hora salvadoreña) en un evento que fue transmitido por los canales oficiales de la NASA y que mantuvo en expectativa a todo el país, quienes presenciaron cómo Rubio escribe con letras doradas una nueva página en la historia de El Salvador.

LIVE: Frank Rubio of @NASA_Astronauts is making his first trip to the @Space_Station. Watch three space travelers launch on a six-month mission to our orbiting laboratory: https://t.co/BPZcvZeyJ5