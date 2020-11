Gobierno cumple sentencia de la Corte IDH en caso de masacre de El Mozote y lugares aledaños

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dio respuesta a las declaraciones que hizo el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, en las que afirmó que Zelaya es uno de los que le recomendaron no ir a la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa.

“Dijo que algunos funcionarios le habían sugerido, pero una cosa es una sugerencia, yo hablé con él y me pedía consejos y no solo esa vez, sino que en diferentes ocasiones me pedía consejos” afirmó el ministro Zelaya.

Según confirma el ministro, la comunicación con Martínez era fluida y lo hacía más coincidente la funciones que ambos compartían como gobernador y vicegobernador del Fondo Monetario Internacional para El Salvador: “con el presidente del BCR hablamos una vez cada dos días por ejemplo y teníamos reunión una vez por semana, había constante comunicación”, dice.

Zelaya afirma, que el expresidente del BCR solicitaba sus consejos constantemente ante las diferentes situaciones que atravesaba en el BCR: “no hablamos solo de esa comparecencia en la Asamblea, sino de otras que le habían solicitado, yo le decía anda, no vayas, espérate, fíjate que lo que están haciendo es bien político, no te metas en ese pleito, te van a quemar innecesariamente” detalla.

Sobre la aseveración que el presidente Nayib Bukele dio instrucción alguna para asistir a la comisión, Zelaya argumenta que “el presidente de la República jamás instruye que vayamos a perder el tiempo”. Además, afirma que el Gobierno está presto a rendir cuentas “nunca hemos tenido ninguna prohibición para rendir información a la población, lo que si tengo prohibido es estar yendo a perder el tiempo, a mi han puesto a trabajar”, dijo.