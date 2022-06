FOTOS | Derrumbe en fosa séptica genera una cárcava al interior de una vivienda en Ahuachapán

Personal del Ministerio de Salud (Minsal) llevó a cabo una jornada móvil de vacunación contra la COVID-19 en las afueras de las instalaciones de la gobernación departamental de La Unión, con el propósito de acercar y facilitar el acceso a las diferentes dosis del fármaco para la población.

Durante la jornada, se puso a disposición de la población las cuatro dosis contra la COVID-19 y se atendió a las personas sin necesidad de cita, ya que un buen número de pobladores no ha completado el esquema de vacunación contra el virus por falta de tiempo.

«En mi caso es la tercera dosis la que he aprovechado ponerme. No lo había hecho por falta de tiempo, porque siempre voy de pueblo en pueblo vendiendo electrodomésticos y no me queda lugar de ir a una unidad de salud, y ahora que la vi aquí, aproveché», dijo Óscar Ramos, una de las personas vacunadas.