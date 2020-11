Fiscal Melara confirma que el alcalde Ernesto Muyshondt está siendo investigado por retención de cuotas laborales

El sitio Barbas a Remojar compartió a través de Facebook una publicación en donde un hombre identificado como Don Rodolfo Jiménez, entrega pizzas a sus vecinos a pesar de la inundación que afecta su fraccionamiento. Incluso, arriesga su vida aun conociendo que hay alimañas y lagartos en la zona.

“Quizá esta es la entrega de pizza más rara del mundo o de México, Don Rodolfo Jiménez es una persona que hace poco emprendió su negocio de pizzas caseras y esta es la segunda ocasión en menos de un mes que se ve afectado por el agua pero eso no lo detiene de entregar las pizzas a domicilio arriesgando su vida, sabiendo las alimañas y lagartos que se han reportado por la zona, pero eso no es obstáculo para salir adelante, él nos enseña que nosotros somos el motor de esta sagrada tierra que es Tabasco”, señala la publicación.

Don Rodolfo Jiménez, comentó que se trata de un negocio familiar llamado “Pizzas JJ” ubicado en el Fraccionamiento Azahar de la Flores, en Ixtacomitán 3ª Sección, del municipio de Centro.

Don Rodolfo señaló que su hijo Julián fue el que tuvo la idea de emprender el negocio, debido a que al terminar sus estudios tenía más tiempo y quería aprovecharlo, por lo que decidió vender pizzas.

El joven fue apoyado por su familia e iniciaron hace dos meses, aunque por el momento solo realizan entregas a domicilio en la zona debido que no tienen un local propio.

Julián es el que hace las pizzas y Don Rodolfo es el que las entrega, pero no siempre es fácil el recorrido, ya que el fraccionamiento se encuentra inundado, y a veces el padre de familia tiene que arriesgarse para llevar el alimento a sus clientes.

“Es algo difícil por las inundaciones, no nada más eso, se han escuchado rumores de que anda un lagarto por aquí”.

Señaló que habían dejado de vender por las anegaciones, sin embargo, muchos de sus clientes se encuentran prácticamente atrapados en sus casas y les han solicitado el servicio, ya que son de las pocas opciones que tienen para que les lleven alimentos.

Precisamente ayer martes les solicitaron un pedido, por lo que Julián y su padre salieron a entregar, al no tener cayuco y al saber que podría existir algún riesgo bajo el agua, Don Rodolfo decidió ir solo y le pidió a su hijo que lo esperara en un lugar seguro. Detalló que caminó entre el agua con una palangana y dentro de ella colocó las cajas de pizzas para que no se mojaran, incluso, tuvo que nadar en algunas partes porque ya no tocaba fondo.

“Es difícil ver la situación de los vecinos, me arriesgo para que puedan comer algo”.

“Pasamos por situaciones difíciles, es grato seguir apoyándonos entre vecinos, si tengo el producto y puedo llevarlo, con gusto lo hago”.

Por el momento “Pizzas JJ” únicamente realiza entregas a sus vecinos en la colonia, pero se espera que después de la emergencia que se vive en la entidad por la pandemia y las inundaciones, el negocio siga prosperando.