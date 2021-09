Familiares velan resto de una mujer y dos menores de edad arrastrados por crecida de río en Sonsonate

Nuevamente el kilómetro cinco de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, fue el lugar de un aparatoso accidente vial que cobró la vida de dos personas.

Las víctimas, un hombre y una mujer, caminaban por la zona cuando inesperadamente fueron alcanzadas por el vehículo pesado.

El conductor involucrado fue identificado como Cristian Baños, de aproximadamente 35 años de edad quien asegura que no pudo hacer nada para evitar la tragedia.

“Lastimosamente no pude hacer nada, según yo no iba a pasar nada. Me disculpo con las familias, no fue mi intención quererlo hacer; un accidente a cualquiera le puede pasar”.

Por su parte, autoridades policiales llegaron llegaron a la escena para comenzar a deducir responsabilidades sobre este lamentable hecho. El conductor permaneció en la escena por lo tanto no fue detenido.