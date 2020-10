Estas son las 10 colonias de San Salvador a las que tienen prohibido ingresar conductores de UBER

Los pandilleros han amenazado en los últimos días a conductores de la plataforma Uber para que no entren de noche a 10 colonias de San Salvador o de lo contrario serán atacados.

“Caminando a la casa me topé con dos de ellos (pandilleros) y me dijeron los lugares donde no quieren ver Uber de noche”, detalló uno de los afectados.

La colonias donde han prohibido su ingreso por la noches son Valle Nuevo, de Ilopango; El Limón, Monte Blanco, Las Margaritas, 22 de Abril, Monte María, en Soyapango. Distrito Italia, en Tonacatepeque; sector de La Tiendona, Las Conchas de San Salvador y la 10 de Octubre en San Marcos.

Algunas de las hipótesis es que han lanzado las amenazas porque son zonas “reventadas” por reos liberados y pandilleros eliminaos en esas colonias.

“Pilas en esas zonas para que puedan salvaguardar sus vidas y la de los compañeros”, dijo un trabajador de esa plataforma.

Las amenazas han causado un gran temor en los conductores de Uber quienes han expresado que lo único que hacen es ganarse la vida honradamente.

Por: El Salvador Times.

