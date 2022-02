El presidente de Ucrania firma el decreto de movilización general

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, habló hoy (jueves, 24 de febrero) por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Yi dijo que China siempre ha respetado la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Al mismo tiempo, dijo, la cuestión ucraniana tiene una dimensión histórica compleja y especial, y China comprende la preocupación de la parte rusa en materia de seguridad. Su llamamiento: abandonar por completo la mentalidad de la Guerra Fría y crear un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible mediante el diálogo y las negociaciones.

China, que se ha acercado a Rusia bajo el mandato del presidente Xi Jinping, está intentando visiblemente no comprometerse.

Zhang Jun, embajador de China ante las Naciones Unidas, instó a todas las partes implicadas en la crisis a retirarse y evitar una mayor escalada de la situación: «China cree que la puerta a una resolución pacífica de la cuestión de Ucrania no se ha cerrado del todo y no debería cerrarse. Para no agravar los conflictos, China seguirá promoviendo la paz y las conversaciones a su manera».

Israel condena claramente el ataque ruso

La acción rusa fue una«grave violación del orden internacional», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jair Lapid, en una declaración en la televisión israelí: «Israel condena el ataque».

Lapir subrayó que su país mantiene buenas y duraderas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania.

«Hay decenas de miles de israelíes y miles de judíos en ambos países, su seguridad es nuestra máxima prioridad», según el ministro israelí, citado por las agencias de noticias. Israel se prepara para acoger a miles de refugiados ucranianos.

Qatar como posible proveedor de gas a Europa

Según fuentes oficiales, el Emir de Qatar recibió el jueves, 24 de febrero de 2022, una llamada telefónica del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En la llamada telefónica, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani instó a una solución pacífica del conflicto y pidió a todas las partes que dieran muestras de contención.

Los observadores ven a Qatar como un país que podría actuar como proveedor en cierta medida si falla el suministro de gas ruso a Europa. «Qatar puede ayudar a Alemania a diversificar sus fuentes de energía», dijo el embajador de Qatar en Berlín, Abdulá bin Mohammed bin Saud Al Thani.

Sin embargo, el ministro de Energía de Qatar, Saad bin Sharida al-Kaabi, había declarado estos días que ni Qatar ni ningún otro país tenía capacidad para sustituir el suministro de gas ruso a Europa con gas licuado.

Siria muestra su lealtad tras la intervención militar rusa en la guerra civil

El Gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad ya había apoyado explícitamente la acción rusa contra Ucrania el martes (22 de febrero) como una de las pocas voces de la región.

Según la agencia estatal de noticias Sana, el ministro de Asuntos Exteriores, Faisal Mekdad, acusó a Occidente de apoyar a las fuerzas «terroristas» tanto en Ucrania como en Siria. Junto con Irán, Rusia es el aliado político y militar más importante del régimen sirio en el país en guerra civil.

Irán ataca al archienemigo EE. UU.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh, lamenta la escalada del conflicto, pero difunde un relato diferente sobre la guerra de Rusia contra un Estado soberano: «La República Islámica de Irán sigue con gran preocupación los acontecimientos en Ucrania. Por desgracia, la continuación de las provocaciones de la OTAN ha dejado a la región euroasiática al borde de una crisis a gran escala».

Hossein Amir-Abdolahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, escribió en su tuit que la crisis de Ucrania tenía sus raíces en las acciones provocadoras de la OTAN. Según él, recurrir a la guerra no es la solución, sino una necesidad para establecer un alto el fuego y centrarse en una solución política y democrática. La guerra llega en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo nuclear.

Sudáfrica y la India piden discretamente la vuelta a la diplomacia

El Gobierno sudafricano pidió en Twitter que se intensificaran los esfuerzos para encontrar una solución, reducir las tensiones y evitar el conflicto armado. Sudáfrica es una de las cinco economías emergentes del BRICS, junto con Rusia, Brasil, India y China, y se había mostrado reacia a criticar la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

India, tradicionalmente vinculada a Rusia en una asociación estratégica, se niega con vehemencia a condenar las acciones de Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores, Rajkumar Ranjan Singh, declaró que espera una solución pacífica del conflicto.

En América Latina, Rusia puede contar con sus aliados habituales

Como era de esperar, Cuba también se mantiene fiel a su línea. Esteban Lazo, presidente del Parlamento, dijo con motivo de la visita del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, a La Habana el miércoles (23.2.) que Moscú tiene derecho a defenderse y que la OTAN debe cumplir con las garantías de seguridad exigidas por Rusia.

«Todo el apoyo al presidente Putin y a su pueblo. Estamos seguros que Rusia saldrá unida y victoriosa de esta batalla, con la admiración de los pueblos valientes del mundo», tuiteó el miércoles (23 de febrero) el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y Daniel Ortega, líder autocrático de Nicaragua, también dijo antes de la invasión que Rusia solo iba a defenderse.