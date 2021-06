El Salvador mantiene uno de los ritmos de vacunación anti COVID-19 más rápidos de Latinoamérica

El portero campeón de Club Deportivo FAS, Kevin Carabantes, afirmó en su cuenta de Twitter que no le importan los “garrotazos” que le dará su mamá y se hará un tatuaje del campeonato.

“Lo siento mamá si me garroteas pero me voy a tatuar la fecha en la que salimos CAMPEONES, es una decisión tomado y no es tema de discusión ok.”, afirmó Carabantes.

De inmediato, los usuarios en esta red social respondieron a la publicación del portero de FAS. entre los que apoyaban la decisión del guardameta tigrillo. Aunque, otros reaccionaron de la siguiente manera:

“Espérate que aparezcas a su casa, cachimbiada que te va dar!” o “Si mamá porque de aquí a q fas sea nuevamente campeón es hasta q mis hijos tengan mis nietos” eran de los comentarios que más resaltaban en su publicación.