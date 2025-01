El Salvador logra un nuevo día sin homicidios en enero 2025

La Defensoría del Consumidor (DC) ha desmentido la información errónea que circula en algunos medios sobre la supuesta implementación de impuestos para quienes venden productos a través de plataformas de Marketplace. La entidad aclara que el Registro de Negocios o Personas dedicadas al comercio en línea, establecido en julio de 2024, tiene como objetivo principal prevenir estafas y garantizar la seguridad de las transacciones en línea.

Este registro, que no tiene fecha límite para su inscripción, busca fortalecer la confianza de los consumidores y ofrecer garantías a aquellos que comercializan bienes o servicios en internet. Es importante destacar que el proceso de registro es gratuito y no aplica para vendedores ocasionales, sino únicamente para empresas legalmente constituidas que operan con un dominio web (por ejemplo, una página .com) y realizan transacciones y pagos en línea, así como ventas a través de redes sociales.

La DC reitera que es completamente FALSO que se vayan a cobrar impuestos por las ventas realizadas en Marketplace, aclarando que dicha información es incorrecta y carece de fundamento.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...