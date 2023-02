El Salvador, en el nivel más bajo de percepción sobre corrupción en Latinoamérica

La Asamblea Legislativa aprobó en enero pasado dos disposiciones transitorias para extender el plazo para cambios de residencia en los Documentos Únicos de Identidad (DUI), con el fin de otorgar más tiempo a los salvadoreños que viven dentro y fuera del país para que puedan hacer el trámite y así votar cerca de sus hogares en las elecciones de 2024.

Ante esto, sectores de la oposición política señalaron que las medidas supondrían «un desorden» en el registro que elabora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir a los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio en los próximos comicios.

No obstante, Juan Gilberto Contreras consultor en materia electoral, aseguró a «Diario El Salvador» que estas modificaciones en los plazos no tendrían porqué representar implicaciones para el registro electoral; por el contrario, son un beneficio para los ciudadanos que por algún motivo aún no han podido actualizar sus documentos.

«No le veo una implicación o un desorden; si fuera así, el TSE habría sido el primero en decirlo. En el voto en el exterior no hay mayores cambios, o votan de manera electrónica presencial o remoto por internet. En el voto nacional el TSE solo deberá integrar los DUI al registro donde se solicitó el cambio de residencia; no son cambios sustanciales», explicó.

Contreras indicó que las primeras auditorías que se hagan al registro serán claves para descartar alteraciones. «Lo importante es que se hagan de manera eficiente y que en el momento de la votación y en el escrutinio del voto en el extranjero concuerden con los registros totales. Es decir, si en el registro electoral para el voto en el extranjero hay 1 millón de personas, lo máximo que puede haber son 1 millón de votos, no podría haber ni uno más», señaló.

Además, advirtió que hacer el cambio de domicilio en el DUI sin tener un motivo real o constatable puede incurrir en el delito de fraude electoral.

«No debemos olvidar que la modificación del DUI con el objetivo de querer cargar los dados en favor de alguien, y sin tener una base justificada, es decir, si yo me muevo del domicilio tanto nacional o al extranjero a un lugar en donde no me correspondería votar por ley, estoy cometiendo el delito de fraude electoral, y eso está vigente», reiteró.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...