El Salvador en camino a tener la tasa homicida más baja de América

Tras el anuncio del sexto día consecutivo sin homicidios a escala nacional en enero, el presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que en lo que va de 2023, El Salvador se encamina a tener la tasa homicida más baja de todo el continente, lo que permitiría cerrar el año superando a potencias mundiales como Canadá.

«En lo que va del 2023, El Salvador ya tiene la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica… Ahora vamos camino a tener la tasa más baja de todo el continente, superando a Canadá. Seguimos… Guerra Contra Pandillas», publicó el mandatario.

La publicación de Bukele fue compartida y comentada por la bitcoiner estadounidense, Stacy Herbert, quien aseguró que los altos niveles de seguridad convierten a El Salvador en un faro de los derechos humanos.

«¡Guau! El Salvador cumple un día más sin homicidios, lo que lo convierte en el país más seguro de América Latina en lo que va de 2023. Pero, al ritmo actual, El Salvador pronto será más seguro que Canadá. Y, por tanto, un faro de derechos humanos», escribió la bitcoiner.

Herbert fue más allá y analizó los datos de estadísticas homicidas de El Salvador y Canadá presagiando que, de mantener el ritmo actual, nuestro país superará a la nación norteamericana al finalizar el 2023.

«Si continuamos con la tendencia iniciada por el Plan Control Territorial, El Salvador terminará este año con una tasa de homicidios de apenas 1.5 por cada 100,000 habitantes. Canadá, por su parte, tiene una tasa de 2.06/100,000. El Salvador está ganando donde más importa», afirmó Herbert.

