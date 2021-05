El prófugo Mauricio Funes arremete contra diputada de la nueva Asamblea Legislativa

Aunque me bloqueó más de alguién le va hacer saber que es una completa ignorante.

Confunde artículos de la Constitución y para colmo los cita mal.

No sé cuál es su intención.

Pero lo que noto es que aún no cae en la cuenta que con cada tuit que publica hace el ridículo… pic.twitter.com/ikEAneO8Mz