Diputado arenero David Reyes exige a su bancada ponerse en favor de la población y no de los empresarios del transporte

El diputado del saliente por el partido Arena, David Reyes, exigió a sus correligionarios del partido tricolor cambiar su postura de cara al tema del transporte público y ponerse en favor de la población y no de los empresarios.

Durante un espacio de entrevista matutino, Reyes criticó la postura de la mayoría de sus colegas diputados al votar, recientemente, a favor de un año más a la prestación del servicio de transporte público con unidades que vencieron el tiempo permitido en 2020 y a las que lo harán en el 2021, pese a que la ley no permite la circulación de unidades de transporte con más de 20 años y, por tanto, los empresarios tampoco deberían recibir el subsidio para combustible.

También a finales del año pasado, los diputados aprobaron entregar el subsidio y de manera retroactiva a los empresarios, sin exigirles a cambio ningún mecanismo de control, ni mejoras a las unidades.

El diputado de Arena, que siempre ha sido crítico en este tema, asegura que entre los legisladores tanto de su partido como de otros institutos políticos hay intereses de por medio pues también están involucrados en la industria del transporte público y por tanto no votan para beneficiar a los usuarios sino a los transportistas.

“En la Asamblea hay conflicto de intereses con el transporte. No todos los empresarios del transporte son malos, no se puede generalizar, hay buenos empresarios, pero para muchos empresarios su rubro ya no es el de transportar pasajeros sino el de cobrar subsidios”, denunció.

Para el parlamentario, el tema del transporte necesita una reforma integral y que existan mecanismos de control para que las unidades que cobren subsidio sean las que circulen pues en el pasado ya han comprobado que muchos empresarios mantienen estacionadas las unidades de buses por las que cobran el subsidio de combustible.

“En el transporte público es necesaria una cultura de más respeto, el problema es un grupo pequeño de empresarios de la zona metropolitana que no se quiere ordenar (…) Hago un llamado para que los 14 diputados del partido Arena presentes en la próxima legislatura para que cambien la postura de defender a los empresarios del transporte”, reiteró el diputado.