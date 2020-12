Defensa de director de la PNC masacra argumentos de la FGR, pero comisión de Antejuicio decide seguir proceso para el desafuero

El Presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que el proceso que ha seguido este viernes la comisión especial de antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, está viciado y lleno de irregularidades que la defensa del funcionario ha podido desmontar a detalle.

El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “La defensa del @Director_PNC está masacrando los argumentos de la @FGR_SV y @MelaraRaul. Evidentemente en el antejuicio, la legalidad será ignorada y procederán a votar con la suma de ARENA/FMLN/Parker. Pero el proceso está tan viciado, que no se sostendrá en ningún juzgado”.

La Asamblea inició el proceso de antejuicio solicitado por la Fiscalía para retirar el fuero constitucional a Arriaza Chicas, por su cargo de viceministro de Seguridad ad honorem, debido a que no llevó por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como le ordenó la comisión especial que investiga la deuda emitida durante la pandemia.

“No hemos encontrado el recibido de parte del ministro de Hacienda del citatorio donde él tuviera conocimiento de la advertencia de que, si no comparecía, se le hacía comparecer por la fuerza pública. Eso quiere decir que nunca se le hizo del conocimiento la obligación”, fue uno de los argumentos de la defensa.

A juicio de los defensores, al no hacérsele del conocimiento a Zelaya que debía comparecer, no se están cumpliendo las reglas del juego, pues se está malinterpretando el concepto de apremio.

“El apremio no funciona que, si la persona justifica y no viene, y no me gusta que no venga, entonces le digo que lo voy a mandar a traer. El apercibimiento judicial, como funciona en la práctica judicial, se le hace de conocimiento a la persona”, reiteró el defensor.

Los partidos del bloque de oposición legislativo, incluso antes de conformar la comisión de antejuicio como lo manda la ley, adelantaron criterio y se mostraron en favor de dar sus votos para que se le retire el fuero al funcionario.