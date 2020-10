Cuerpo de joven raptada y asesinada es encontrado 5 meses después en una fosa séptica

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio a conocer que la alcaldía de San Salvador en su ejercicio fiscal del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018 recibió más de 16 millones de dólares de contribuciones por el servicio de recolección de la basura, y que parte de ello debía transferir a la empresa Manejo Integran de Desechos Sólidos (MIDES), pero no lo hizo, lo que ahora ha generado una problemática medioambiental en la capital.

El funcionario manifestó que la información financiera de la misma alcaldía administrada por Ernesto Muyshondt, revela que la cantidad recolectada es de 16 millones 468 mil 648 con 72 centavos de dólar.

Sin embargo, dice Castro, el alcalde Muyshondt “decidió no pagar a los trabajadores y no pagar a los proveedores”. En tal sentido, cuestionó en qué se utilizaron los fondos.

“En dos años no ha pagado a la gran empresa, no ha pagado a las MYPES por dos años, no paga el ISSS, no paga a los trabajadores y por eso no hacemos la pregunta ¿Dónde está el dinero?”, insistió.

Castro agregó: “hoy el alcalde de San Salvador habla de un bloqueo, es irónico, mentiroso, cínico al culpar a los demás”.

“Si fuera mínimamente decente y pagara lo que debe, tanto a los proveedores y a los trabajadores. En buen salvadoreño eso se llama sinvergüenza”, puntualizó, al tiempo que preguntó dónde queda el papel de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), entre otras instituciones, que no han intervenido.

Recientemente la empresa MIDES por medio de un comunicado de prensa informó que la alcaldía de San Salvador tiene facturas pendientes de pago por más de 743 días por servicio brindados a la comuna, cuya deuda ya supera los cuatro millones de dólares.

MIDES informó que esa situación los imposibilita de seguir brindando el servicio a la alcaldía, debido a que la empresa debe pagar equipos y otros recursos que son destinados por la empresa en la operación, por lo que priorizan a los clientes que hacen un esfuerzo por abonar o pagar puntualmente las facturas.

Por tal motivo, MIDES cerró la puerta a la alcaldía de San Salvador hasta llegar a un acuerdo de pago. Mientras, San Salvador declaró estado de urgencia ante la problemática medioambiental por la falta de recolección de basura y el alcalde Muyshondt interpuso una demanda ante un juzgado ambiental ya que considera que el cierre de la planta procesadora de basura de Nejapa tiene motivaciones políticas.