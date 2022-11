Costas salvadoreñas tendrán condiciones apropiadas para el turismo y la pesca en los próximos días

El Juzgado Primero de Sentencia impuso una condena de 7 años de prisión para Yesenia Saraí Garay Lizama, quien es perfilada como pandillera de la MS, y a quien se le atribuyó el delito de extorsión.

Durante el proceso penal, la Fiscalía General de la República (FGR) logró evidenciar que con amenzas atemorizaba a comerciantes de San Miguel y les exigía entre $100 y $200 dólares semanales basándose en amenazas.

Mediante llamadas telefónicas que iniciaron el 24 de mayo de 2013, un grupo de sujetos que se identificaron como miembros de una estructura de la MS, exigieron $200 semanales a un pequeño empresario de la zona, de no entregar lo exigido, su vida corría peligro. En ese momento no se llegó a ningún acuerdo y la vícitma no entregó el dinero.

4 días más tarde, la víctima siguió recibiendo llamadas y mensajes de Whastapp, se exigía cumplir con el pago del dinero, el mismo debía ser depositado a través de una cuenta empresa de telefonía que brindaba servicios para enviar y recibir dinero.

Por miedo a represalias, la víctima hizo dos depósitos, el primero fue el 26 de junio de 2013 y el segundo, el 3 de mayo, ambas fueron por $100.

La denuncia llegó a la FGR y el equipo antiextorsión de San Miguel con autoridades policiales establecieron un plan para dar con los responsables de la extorsión. En la investigación se estableció que la persona que retiró los depósitos fue Lizama.

La imputada fue capturada al interior de una agencia de TigoMoney en el momento que retiraba el dinero producto de la extorsión.