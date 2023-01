Conductor invade área de seguridad arrollando a un trabajador de FOVIAL en San Vicente 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para 2023, tiene programadas 50 cirugías para implante de válvula aórtica vía TAVI, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los asegurados que sufren padecimientos cardiacos. Las primeras 13 cirugías serán este mes.

El implante de la válvula vía TAVI consiste en introducir un dispositivo cardiaco dentro de la válvula natural del paciente -que está dañada- a través de una artería periférica, con el objetivo de recuperar el funcionamiento normal del corazón.

En la región centroamericana El Salvador y Costa Rica efectúan este tipo de procedimiento. El ISSS se convierte en la primera institución de todo el Sistema Nacional de Salud en ejecutar este abordaje.

Como ventaja, es mínimamente invasivo, la recuperación es pronta, el paciente permanece hospitalizado de 24 a 48 horas, se realiza con anestesia local y puede reincorporarse rápidamente a sus actividades cotidianas.

El dispositivo implantado tiene un costo estimado entre $22,000 y $ 28,000, y la cirugía en el área privada está calculada en $40,000, monto que el ISSS asume en su totalidad, porque para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, el paciente está en el centro de su atención.

Sonia Stanley es de los 22 pacientes beneficiados durante 2022, con implante de válvula aórtica, quien afirmó que desde que se sometió al procedimiento ha mejorado su salud y su calidad de vida.

“Antes me costaba respirar, sentía que hacía falta aire, no podía platicar mucho porque me cansaba, pero a raíz de la operación mi vida ha cambiado”, afirmó Staley.

Dora María Alvarado está satisfecha con esta cirugía, le ha ayudado a volver a caminar, antes se cansaba, pero ahora, ese malestar ha desaparecido.

José Samuel Vásquez asegura que este tipo de cirugía se realiza casi de forma ambulatoria en comparación con una operación que le hicieron hace 40 años, con este procedimiento, asegura, le han devuelto la vida.

