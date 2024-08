Con alborada, atole y mariachi inician las fiestas de San Salvador

El autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y al reconocido empresario estadounidense Elon Musk ante los serios cuestionamiento de fraude en las elecciones del domingo pasado.

«El que se mete con Venezuela se seca, a la internacional fascista Elon Musk, [Jair] Bolsonaro, [Javier] Milei, [Daniel] Noboa, el represor asesino de [Nayib] Bukele […]. Y los narcotraficantes asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque», expresó Maduro en una reciente conferencia que brindó ante los medios de comunicación en el Palacio de Miraflores.

El ataque de Maduro ocurrió luego de que el presidente Nayib Bukele calificó de «fraude» las elecciones del domingo pasado, en las hay señalamientos de serias irregularidades para favorecer al actual régimen y evitar así el triunfo de la fórmula presidencial opositora que fue conformada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

«Lo que vimos ayer [el domingo pasado] en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad», escribió el mandatario salvadoreño en la red social X.

Ante los señalamientos de fraude Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con varios países de Latinoamérica como Argentina, Costa Rica y Perú. Además, Maduro vinculó en una reciente reunión conjunta con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación a Edmundo González Urrutia con los escuadrones de la muerte que operaron en El Salvador durante el conflicto armado.

«Cuando la matanza del monseñor Romero, la matanza de los jesuitas, él [Edmundo González Urrutia] está involucrado en operaciones de la CIA, encubierto en El Salvador para con la embajada de Venezuela tapar mercenarios, escuadrones de la muerte en El Salvador, de ahí viene, es agente durmiente de la CIA, de ahí lo sacaron con la suficiente carga de maldad y odio para prestarse», expresó Maduro en la reunión. Sus declaraciones fueron defundidas en un comunicado de la cancillería venezolana.

En tanto, en El Salvador, el secretario general electo del FMLN, Manuel Flores, mostró ayer su afinidad política e ideológica con Nicolás Maduro y ante los cuestionamientos de fraude argumentó que se debe respetar la «autodeterminación» del pueblo venezolano.

«Uno no puede esconder sus preferencias políticas. ¿Qué quieren analizar de Venezuela? Las elecciones, el papel del Gobierno y por qué no hablamos del maltrecho Gobierno de Argentina que tiene sumida en miseria a la gente. Yo puedo hablar de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, no tengo ningún problema, porque me identifico, no tengo problemas» expresó Flores en la entrevista radial La Tribu.

