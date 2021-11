Capturan al principal sospechoso de desaparecer y asesinar a joven futbolista Jimena Granados

Tremendo lio se armó a las afueras de una popular cafetería ubicada en el centro de San Salvador, en donde un grupo de exempleados denunciaron públicamente haber sido despedidos sin recibir su indemnización.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, se trata de SamSil Cafetería, cuyos propietarios supuestamente despidieron a parte del personal hace varios meses, sin justificación y sin pagarles su tiempo correspondiente.

En las imágenes se observa a parte del actual personal del negocio cerrando las instalaciones, debido a una protesta que los denunciantes realizaban.

“Mejor toman la opción de cerrar para no dar la cara los jefes. Son unas personas cristianas las que no nos quieren pagar, pero no nos vamos a mover de acá” exclama una exempleada.

Aunque se desconoce la cantidad de personas que fueron despedidas, los denunciantes aseguran que llevan más de tres meses pidiendo el pago de su indemnización, pero sus expatrones no los escuchan.

Piden al Ministerio de Trabajo, tomar cartas en el asunto a fin de que sus demandas sean solventadas.