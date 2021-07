Capturan a sujetos que portaban arma de fuego ilegal y dinero producto de extorsión en Ilopango

Los exfuncionarios de la administración del prófugo Mauricio Funes intentaron de diversas maneras ocultar los miles de dólares en sobresueldos que recibían cada mes.

La Fiscalía General de la República (FGR), reveló que estos exfuncionarios recibían una serie de indicaciones para no ser descubiertos, como lo son: no guardar el dinero de sobresueldo en las cuentas bancarias, gastarlo todo en efectivo y no declarar ante el Ministerio de Hacienda.

“Se entregaban en la secretaría privada con instrucciones de Funes a cada uno de los funcionarios. Se entregaba en un sobre y tenían que cumplir lineamientos para evitar que fuera detectada esta entrega ilegal de dinero. Entre estas [condiciones] estaban no bancarizar y no declararlo para evitar que fueran detectadas estas entregas”, dijo un representante de la FGR.

Un aproximado de $2.5 millones de las arcas del Estado fueron repartidos entre los 10 exfuncionarios del FMLN implicados en el caso Desfalco, y por eso los acusan de los delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.

Según las investigaciones, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, a parte de su salario recibió $210,000; mientras que, a Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo, se le entregó $208,000; Además, Violeta Menjívar, exministra de Salud, recibió $177,000; Erlinda Hándal, exviceministra de Tecnología, $162,000 y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura y Ganadería, $174,000.

Para el caso de los prófugos de la justicia: Gerson Martínez, exministro del MOP, recibió un bono de $290,000; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente, $177,000 y Guillermo López, exministro de Agricultura, $565,000.