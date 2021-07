Capturan a sujetos con abundante droga y un arma de fuego

A las puertas de un nuevo periodo de vacaciones y con una marcada tendencia de incremento de contagios de COVID-19 en la curva epidemiológica, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele reitera el llamado a la población a mantener activos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación masiva del virus.

Los salvadoreños acostumbran en las vacaciones ir de paseo a diferentes zonas del país e incluso salir del territorio para visitar otros países. Por ello, en este periodo hay que estar consciente de que la pandemia no ha terminado y que se tiene que más cuidadoso en la implementación de los métodos y protocolos para evitar contagios.

El Gobierno tiene en vigor un plan sanitario para cuidar la salud de todos los salvadoreños, incluyendo las acciones como la aplicación de pruebas PCR para detectar nuevos pacientes contagiados.

También se desarrollan las jornadas de desinfección en las áreas públicas de establecimientos como el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, hospitales, unidades de salud y sitios turísticos, entre otros.

La población debe poner de su parte para lograr bajar los niveles de contagio del virus, y no hay mejor forma para lograr este objetivo que implementar las medidas de prevención, guardando el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y, de ser posible, no salir de casa. El uso de la mascarilla es obligatorio.

Durante el pasado periodo de vacaciones de Semana Santa, a las dos semanas siguientes, hubo un incremento de personas contagiadas con el virus, esto se debe a que la población relajó las medidas sanitarias preventivas.

Para que esto no ocurra es necesario cuidarse y una de las formas es agendar una cita para obtener el beneficio de la vacuna anti COVID-19.

Si se cuenta con la primera dosis de la vacuna no se está protegido al 100 %. Si ya se completó el esquema de la doble dosis, siempre es necesario cuidarse porque la vacuna no evita por completo del contagio, sino que el virus no se desarrolle en las formas más complicadas a tal grado de comprometer la salud.