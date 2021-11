Capturan a sujeto acusado de privar de libertad a una persona

Foto: Cortesía

La famosa tiktoker salvadoreña, Yanira Berrios, negó de manera categórica que cobre $1 a todas las personas que se tomen fotografías con ella.

La aclaración de Berrios surgió luego que algunas personas y un medio de comunicación escrito afirmaran que la tiktoker cobró a todas las personas que se tomaron fotos junto a ella durante un evento en la Plaza Salvador del Mundo.

“Quiero aclarar lo que andan diciendo por ahí… yo no cobro por fotografía, no sé de donde han sacado eso. Yo si cobró a las marcas por publicidad, pero no a las personas por tomarse fotos conmigo”, dijo la famosa tiktoker.

“Por favor no crean lo que andan diciendo de mí… no sé por qué no me respetan como yo respeto a las personas. Y que quede claro: no cobro por foto, ni por video”, agregó la influencer.

Su talento al bailar y su autenticidad en TikTok llevaron a la fama a la exvendedora ambulante del centro de San Salvador. Actualmente, la salvadoreña tiene 1.2 millones de seguidores y 17.7 millones gusta.