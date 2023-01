Capturan a Shakira junto a otros tres guatemaltecos con 4 kilos de cocaína valorada en $100,000 aproximadamente

«¡La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar, por abrumadora mayoría, la nueva Ley de Activos Digitales! Adelante, siempre adelante…». Así anunció el presidente de la república, Nayib Bukele, la aprobación en el Congreso salvadoreño de la Ley de Emisión de Activos Digitales, con 62 votos a favor.

A los pocos minutos de la publicación del mandatario, empresarios del ecosistema bitcóin reaccionaron en redes sociales con grandes expectativas, pues la nueva normativa allana el camino para la emisión de los bonos bitcóin, los cuales han recibido un gran respaldo de la comunidad desde que fueron anunciados.

«La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó su nueva Ley de Valores Digitales. Se le enviará al presidente Bukele para que lo ratifique, luego se publicará en el Diario Oficial y se convertirá en ley. El siguiente paso lógico será el bono bitcóin», dijo Samson Mow, CEO de JAN3, una compañía que diseña infraestructura bitcóin.

El Salvador’s Legislative Assembly has approved their new Digital Securities Law. It will be sent to President Bukele to be ratified, and then published in the Official Gazette and will become law.



Next logical step will be the #BitcoinBonds. 🇸🇻🌋 — Samson Mow (@Excellion) January 11, 2023

Asimismo, Max Keiser, inversor y periodista, apuntó que «el potencial para que prospere un nuevo mercado de valores de bitcóin ahora está asegurado».

«Al proporcionar un marco para nuevos mercados de capital basados en bitcóin, El Salvador pronto debería convertirse en una potencia financiera similar en importancia a Singapur y Hong Kong. Bitfinex es el socio ideal con un historial probado de éxito e innovación», agregó.

The potential for a new Bitcoin securities market to thrive is now assured. The world is watching 🇸🇻 transform itself into a beacon of opportunity for entrepreneurs and financiers.



Is 🇸🇻 the new Singapore or Hong Kong. https://t.co/fDpgCCYmev — Max Keiser – Bitcoin advisor to pres. Bukele 🇸🇻 (@maxkeiser) January 11, 2023

Por su parte, Paolo Ardoino, director de Tecnología de Bitfinex, una de las casas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, dijo que la iniciativa facilita la generación de soluciones financieras más innovadoras para satisfacer las necesidades del país.

«Este es un logro monumental que seguramente pasará a formar parte de la historia a medida que El Salvador asuma la soberanía sobre su futuro financiero», afirmó Ardoino.

Today El Salvador 🇸🇻 establishes a legal framework for all digital assets (apart #Bitcoin that is legal tender).



MSM always claimed that the digital asset law would never pass, once again understanding little to nothing about the commitment of ES to #bitcoin . — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) January 11, 2023

La ley habilitaría el lanzamiento de los también llamados bonos volcán, pues con ella nace una comisión nacional de activos digitales, la cual tendrá entre sus facultades el fomento del mercado de activos digitales y será la encargada de administrar el registro de proveedores de servicios de activos digitales.

A la vez, crea la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin, que será la encargada de la administración, resguardo e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales [como los bonos bitcóin] que realice el Estado salvadoreño y los rendimientos que provengan de esas ofertas públicas.

El país se convirtió en septiembre de 2021 en la primera nación en el mundo en dar curso legal en su economía al bitcóin a la par del dólar.

Tras la adopción de la criptomoneda, Bukele anunció en noviembre de 2021 que se construiría Bitcoin City en el oriente del país, la primera ciudad del mundo que basará su economía en la primera criptomoneda. Y el principal método para su financiación será la emisión de un bono estatal de $1,000 millones.

De estos fondos, $500 millones se utilizarán para la compra de bitcóin, mientras que el dinero restante será destinado a obras de infraestructura energética y minería de bitcóin en Bitcoin City.

