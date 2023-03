Capturan a pandilleros por homicidio, amenazas y extorsión en San Juan Opico y Santa Tecla

De los cerca de 65,000 pandilleros que han sido detenidos durante el régimen de excepción, medida que está a poco de cumplir un año, más del 60 % de ellos será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), aseguró ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.



«En el Cecot están solo los integrantes, no hay base social, paros, postes ni chequeos. Solamente hay homeboys, palabreros, corredores de clicas, programas y sillas [jefes]», explicó el titular de Seguridad. Villatoro explicó que en la primera fase los pandilleros van a responder por los crímenes de 2012 a 2022; luego, por los de los 10 años anteriores.





«El mensaje es claro: no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar como Gobierno de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades. Si bien reformamos el delito de agrupaciones ilícitas, eso no les quita el procesamiento que tendrán de todos los crímenes que cometió la clica en años anteriores», advirtió. La semana pasada fueron trasladados los primeros 2,000 pandilleros al Cecot.

El presidente Nayib Bukele anunció del primer traslado masivo en Twitter, donde adjuntó un video en el que se exhibe el amplio dispositivo de seguridad terrestre y aéreo liderado por más de 1,000 efectivos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada y del personal de Centros Penales con el que fueron escoltados los mareros.

Villatoro reafirmó: «Estos tipos no saldrán de la cárcel y nos vamos a asegurar, como autoridades y como Estado, para que no salgan de la cárcel. Nuestra misión es erradicar el fenómeno de las pandillas, causantes de más de 120,000 homicidios».

«El tema de los homicidios está controlado, pero los pandilleros buscan seguir en actividad. Tenemos un fin y no vamos a desviarnos nunca de él, y es erradicar por completo a estos grupos. Estamos condenando y procesando la pertenencia a estos grupos terroristas», afirmó el funcionario.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...