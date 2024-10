Capturan a pandillero que se escondía en cueva en Cuscatlán

Dentro de los cuatro capturados en el cerco de seguridad en la colonia 10 de Octubre de San Marcos, hay una mujer que, ataviada con una mantilla blanca en su cabeza, se hacía pasar por religiosa, pero en realidad es colaboradora de la pandilla que delinque en la zona, la MS. La mujer se encargaba de distribuir droga de los pandilleros.

Lo anterior fue expuesto esta mañana por el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy en entrevista televisiva. Aunque no proporcionó el nombre de la detenida, el ministro dijo que no era la primera ocasión que a esta mujer se le vinculaba con la venta de estupefacientes.

El ministro dijo que muchas veces los pandilleros utilizan a este tipo de personas y otros de avanzada edad para que no levanten sospecha en las autoridades. Pero afirmó que cuentan con un mapeo de colaboradores de los terroristas, en este caso la mujer, aparentemente, había sido detenida o vinculada en varias ocasiones por su relación con pandilleros.

«A veces la gente dice, “pobrecito” se lo llevan, si él no se mete con nadie o no ha hecho nada, es bien tranquilo», es lo más común -dice el ministro- que se menciona cuando se detiene a personas que no tienen perfil de pandillero, pero son colaboradores.

Aclaró que las autoridades policiales tienen desde hace décadas, perfiles de personas, en muchos casos que han sido detenidas pero que no se sabe por qué están en libertad y siguen delinquiendo. Pero además de esos perfiles, se toman en cuenta las denuncias ciudadanas y se cotejan con información oficial y es cuando proceden a observar y localizar.

Merino Monroy también recalcó que los militares no detienen a nadie, sino que solo localizan, porque la detención es exclusiva de la Policía a quien informan de inmediato sobre personas sospechosas o perfiladas como pandilleros.

