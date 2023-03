Capturan a mujer acusada de estafar con $900 por falsos trámites de visas para trabajar en Nueva York

La historia entre Yanira Berríos y su exnovio Carlos tiene un nuevo y escandaloso capítulo.

La creadora de contenido denunció que su expareja la amenazó con publicar fotografías de carácter íntimo, que ella le enviaba cuando eran novios.

“Dice que va a hacer un live y que va a hablar cosas de mí. Que va a exponer mis cosas desnuda que yo hacía con él”, dijo Berríos en una transmisión en TikTok.

La creadora de contenido sostiene que su expareja la amenaza con hacer que los clientes le cancelen sus contratos de publicidad.

“Yo ya estoy cansada de que él (Carlos) me amenace, me manipule, me hable solo para amenazarme”, agregó Yanira Berríos.

