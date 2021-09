Capturan a hombre y a una mujer acusados de asesinar a una persona en La Libertad

Sabemos que apoyar emocionalmente a una persona en momentos de dolor requiere de tiempo, esfuerzo y paciencia, al punto que muchos profesionales viven precisamente de brindar este tipo de ayuda, pero el caso de esta mujer parece un chiste de mal gusto: un hospital en EE.UU. le cobró por llorar durante una cirugía menor.

La usuaria de Twitter, identificada como Midge, publicó en su cuenta una foto de la factura que recibió del hospital donde recibió atención médica para removerle un lunar. Sorpresivamente, además del cargo por la cirugía menor de $223 dólares, aparece un pequeño cargo extra enlistado como “Brief Emotion”.

“Eliminación de lunares: $223. Llorando: Un extra”, tuiteó Midge. Y aunque el cargo extra es pequeño, apenas $11 dólares, el caso levantó polémica en la red social. “Y ni siquiera me dieron una maldita calcomanía”, añadió la mujer.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Como médica de un hospital y ex médico de una clínica, no estaba al tanto de esto. Claramente no he facturado correctamente durante más de 30 años. Simplemente simpatizo, apoyo y entrego a la gente un Kleenex”, escribió una usuaria. “Nooo, la oficina del doctor generalmente cobra $13.20 por una emoción breve, pero la compañía de seguros negoció los $11 ya que están en la red. Realmente desearía estar bromeando”, apuntó otro. “Recientemente tuve una convulsión y después estaba muy bien, así que me cobraron por ‘asistencia emocional’ y cuando pregunté, la señora dijo: ‘Sí, aquí dice que estabas angustiada’”, añadió una tercera.

Usuarios de otros países también hicieron comentarios para comparar cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos y el de Reino Unido, por ejemplo: “Un consejero aquí cobra £150 libras esterlinas por una cita de 5 minutos, luego te envía con su secretaria al otro lado del pasillo para reservar la próxima cita. Ella te da una hoja de papel para que se la lleves al consultor con la fecha de la próxima cita. Adivina qué, ¡te cobra otras £150 libras esterlinas!”