Caen presuntos “coyotes” en el departamento de Usulután

La Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, junto a la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la destrucción de un cargamento de cigarrillos que ingresó de contrabando al país.

Se trata de 7 toneladas de cigarrillos provenientes de China, que ingresaron al país de manera irregular y que además evadieron el pago de impuestos.

La directora de Aduanas, Samadhy Martínez, detalló que 2.3 millones de producto se incautaron en el año 2019 “hoy (2020) tenemos 6 millones incautados”, aseguró ante los medios de comunicación.

Por su parte, el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya manifestó que “Esto que ven, no sólo es evasión de impuestos, si no también es un daño a la salud. Quiero hacer un llamado a que cuidemos nuestra salud y denunciemos la comercialización de estos cigarrillos porque esta marca no está permitida en el país”.

“Hoy vamos a destruir más de 6 millones de unidades de cigarrillos, con esto enviamos un mensaje contundente a quienes están lucrándose a costa de la salud y los impuestos de los salvadoreños”, recalcó el funcionario.

El decomiso de estos cigarrillos es el resultado del trabajo articulado entre las instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que están enfocados en el combate frontal al contrabando de mercancías y la evasión de impuestos.