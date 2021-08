Aún existe todavía un “pequeño grupúsculo” que se opone a toda iniciativa del Gobierno, denuncia Miguel Kattán

El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, denunció que en El Salvador aún existe todavía un “pequeño grupúsculo”, menor al 3%, que se opone sistemáticamente a todas las iniciativas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en beneficio de la población.

“Eso es lo que impacta, esa la doble moral con la que actúa esta minoría inferior al 3% que al final de cuentas no les importa nuestra gente, no les importa nuestro país, sino que solamente les importa su propia posición de su pequeño grupúsculo”, dijo el secretario Kattán en la Entrevista AM del canal 10.

El funcionario agregó que le da risa cuando este grupo minoritario se preocupa “porque en El Salvador se está invirtiendo $200 millones para generar un crecimiento económico, pues en los gobiernos anteriores se los robaban”.

Con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele esto “definitivamente ha estado cambiando y El Salvador está demostrando que pueda salir adelante y que puede crecer. Todos los salvadoreños somos responsables del futuro de El Salvador y no solamente el Gobierno, somos todos”.

Destacó el incansable apoyo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele a las micro, pequeñas y medianas empresas lo que les ha permitido seguir funcionando a pesar de la crisis mundial generada por la pandemia del Covid-19.

Dijo que, a través del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, conocido como FIREMPRESA, el Gobierno no ha dejado solas a las mipymes.

“Creamos como Gobierno el mecanismo del Fideicomiso para la Recuperación de las empresas y hemos logrado soportar en muchas medidas la situación crítica que estaban pasando los empresarios”, destacó el funcionario.

A través de diferentes programas de ayuda a las mipymes, se les ha entregado entre otros subsidios para el pago de planillas y un apoyo importante a microempresarios informales “que no tenían como acceder al crédito”.

Toda esta ayuda permitió “que la economía se mantuviera rodando en El Salvador, se mantuviera funcionando”, a pesar de la crisis mundial generada por la pandemia.