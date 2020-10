Alcaldía de San Salvador debe a MIDES más de $4 millones: “¿En que has gastado el dinero de los capitalinos?”, cuestiona Rolando Castro

Para entrevista @dialogo21 que no sea cínico Muyshondt, están fácil resolver, paga a tus trabajadores y paga a los proveedores, ¿en que te has gastado el dinero de los capitalinos?, No culpes a otros de tú propia mediocridad e incapacidad, eres un Alcalde por accidente político https://t.co/3r6Efil4fR