Advierte de mareas vivas con olas desde 2.5 hasta 3.9 metros en las costas salvadoreñas

Esta mañana el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, dijo que la gremial quiere impulsar políticas públicas, una tarea que es del gobierno, pero que él quiere asumir desde la gremial para catapultar una posible candidatura presidencial en 2024.

Además Simán presentó a la ex candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo, Leonor Selva, como nueva directora ejecutiva de ANEP, lo que confirma la estrategia de “ reciclaje “ que hay en este sector económico y político del país en estos cargos de “liderazgo empresarial”.

“Estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, queremos salir adelante, aunque nos tiren cascaritas eso no nos desenfoca y vamos a proponer políticas públicas”, dijo Simán.

Sobre la elección de Selva, Simán la defendió al considerarla como una persona “disruptiva”, pese a que no logró una curul en la Asamblea Legislativa.

Por último, el también ex precandidato presidencial de ARENA recordó sobre su pasado en este partido político y dijo que nunca “ha estado afiliado”, a pesar de sus aspiraciones de gobernante y de financiarlo de forma particular y con sus empresas.

“Tengo 29 años de estar en gremiales empresariales, nunca he estado en un partido político, nunca me he afiliado, intenté una participación, pero al no lograrse regresé al sector privado, no estoy buscando popularidad o votos, lo que quiero es incidir en ANEP y en el país”, justificó Simán.