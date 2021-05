Abuelita emprende su venta de flores artificiales en el Día de las Madres con sus pocos ahorros en el Mercado Central

En el edifico 10 del Mercado Central, de San Salvador, encontramos a abuelita emprendedora, que pese a su avanzada edad, ha dado muestra de la mujer salvadoreña en toda su esencia.



La señora de escasos recursos decidió en esta fecha especial de Las Madres, 10 de mayo, comenzar su negocio de flores artificiales gastándose sus pocos centavitos para comercializar sus flores a los trasuntes.

La anciana al ser cuestionada del por qué flores artificiales y no naturales respondió con toda honestidad. “Las naturales estaban muy caras y no me ajusto para ninguna”, aseguró la señora con la esperanza de obtener algún ingreso que le permita su sustento diario este 10 de mayo.

Si usted se la encuentra en el sector del mercado Central, no dude en ayudarle con la compra de sus florecitas y desearle al mismo tiempo un ¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! Por su ejemplo de mujer luchadora, ese que de por vida ha caracterizado siempre a la mujer salvadoreña.

A ella y a todas las mamás salvadoreñas, nuestra admiración y un fraternal saludo en su día de parte del equipo de editores y periodistas de Diario Digital Cronio.