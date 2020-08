“¿Y tu ropa interior?”, madre se hace pasar por su hija de 9 años en TikTok y logra desenmascarar a presunto pedófilo

Una madre desenmascaró públicamente mediante una publicación en su cuenta de Facebook, al presunto pedófilo que acosaba a su hija de 9 años por TikTok y otras redes sociales.

Luego de haberlo denunciado oficialmente en la comisaría Nº16, Naty López, de Mar de Plata, contó por Facebook la misión en la que se embarcó para hacerse pasar por su hija y atrapar al sospechoso.

La madre dijo que el sujeto le insistió por la red social en al menos tres ocasiones a su hija para que le hiciera caso.

“Como verán en las fotos a continuación, le escribió tres mensajes a esa app, el primero saludándole. Como no tuvo respuesta, la hostigó para que le contestara. No conforme, como no tuvo respuesta, le volvió a escribir (aclaro que mi hija en esos días no se encontraba conmigo). Cuando mi hija vuelve a mi casa, al segundo o tercer día del primer mensaje de este hombre, ella me avisa a mí y me advierte que alguien que no conocía le escribió tres veces por TikTok a lo que, y, LEAN ESTO POR FAVOR, me hice pasar por mi hija, al advertir, que en la foto de perfil era un tipo grande”, relata la mujer en su mensaje en la red social.

“Lo saludé y ahí nomás me pidió el número, seguí hablando con este sujeto. Le explique -haciéndome pasar por ni hija- que no podía pasarle mi número porque mi mamá no me lo permitía, y me insistía en qué ‘ocultaré el hecho’. Dos días después le di el número de WhatsApp, dispuesta a ver qué tan lejos llegaba este tipo y con el fin de verificar si era una cuenta falsa y obtener su número”, continúa López.

Agregó que, como trampa para hacer una captura del rostro del acosador de 26 años, accedió a encerrarse en el baño, pero solo mostró por cámara su hombro y silenció el micrófono.

En los mensajes de los que López hizo pantallazos que incluyó en el post de Facebook, el sujeto – identificado como Gonzalo José Rapetti – le pide fotos a la menor y que se esconda en el baño para hablar por videollamada.

Además, el individuo le pedía que fuera su novia y que no le contara a nadie de las conversaciones que tenían.

La mujer presentó la denuncia criminal la noche del pasado domingo.

Al momento, se desconoce si el hombre fue detenido.