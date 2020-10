Video|Se registra apuñalamiento en bodega

🚨WANTED🚨for ASSAULT front of 748 10 Ave #Manhattan @NYPDMTNPct on 9/23/20 @ 11:42PM💰Reward up to $2500 Do you know this person?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives @NYPDShea @NYPDChiefofDept @manhattanda@NYPDChiefPatrol pic.twitter.com/xLv0MHHNjK