VIDEO: Una mujer venezolana se reencuentra con su bebé en un hospital de Ecuador luego de que fuera raptado por su niñera en Colombia

Hasta el momento no se han registrado muertes provocadas por la cepa ómicron del coronavirus, señaló este viernes Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante una sesión informativa de la ONU en Ginebra (Suiza).

«Aún no he visto informes de muertes relacionadas con la variante ómicron», declaró el funcionario. Sin embargo, a su juicio «es muy recomendable que los fabricantes de vacunas ya comiencen a planificar con anticipación […] la probabilidad de tener que ajustar la vacuna existente», dijo. «Es mejor no esperar hasta que suene la campana de alarma final», subrayó Lindmeier.

El pasado martes, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización sigue estudiando el impacto de la nueva cepa. «Estamos aprendiendo más todo el tiempo sobre la ómicron, pero aún hay más que aprender sobre su impacto en la transmisión, la gravedad de la enfermedad, la efectividad de las pruebas, la terapéutica y las vacunas», dijo Tedros.