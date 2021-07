VIDEO | Se le cayó el celular en la calle, un joven lo encontró y se lo devolvió, pero descubre una sorprendente grabación

Argentina.— Cuando uno pierde su celular ya casi da por hecho que muy difícilmente lo pueda volver a recuperar. Sin embargo, este no fue el caso de Benjamín, un joven de la provincia de Córdoba que contó en las redes sociales cómo le devolvieron su teléfono móvil, pero que vino con una “sorpresa” extra.

“Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió. Y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA”, posteó el usuario @benjamurilloo en su cuenta de Twitter junto al video que le dejó en el móvil este “héroe anónimo”.

dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió



y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA pic.twitter.com/1bhXFzXxZI — B e n j a m i n (@benjamurilloo) June 25, 2021

“Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín (Pastelito de manzana). Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado (robar), te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y “cagaste”. Así que ahora me tenés que comprar dos Tatín”, se escucha que dice el joven que filmó el video en un tono claramente amistoso.

Le podría haber sido más rentable quedarse con el teléfono o venderlo, pero decidió hacer las cosas bien y se lo devolvió a su propietario a cambio de la módica suma de dos alfajores triples.

La historia, que se hizo viral en Twitter, tuvo final feliz y la publicación está cerca de superar los 50 mil “Me gusta”.