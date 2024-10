VIDEO | ¡Se desploma el ring de la WWE!

Hubo mucho drama al final de WWE RAW el lunes por la noche cuando el ring se derrumbó antes de que Seth Rollins marcara su regreso a las luchas.

En el evento principal de la noche, se llevó a cabo una lucha ‘Last Monster Standing’ entre los acérrimos rivales Braun Strowman y Branson Reed.

Y la batalla de peso pesado no decepcionó, ya que hubo mucha destrucción después de semanas de idas y venidas entre la pareja.

Hacia el final de la pelea, Reed le dio a Strowman un superflex desde las cuerdas y resultó en el colapso de todo el ring.

El primero estaba a punto de ponerse de pie nuevamente cuando Rollins apareció de la nada y le dio un pisotón en los escalones de acero.

