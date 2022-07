Video muestra a policías bloquear el paso a oficial que intenta salvar a su hija, quien murió en tiroteo en Uvalde

El reciente video sobre el tiroteo en Uvalde muestra la forma en que los policías tardaron en actuar para evitar la masacre en la escuela primaria Robb, incluso documenta el momento en que uno de los oficiales intenta avanzar buscar salvar a su hija, quien murió en el ataque.

El clip revelado por Austin American-Statesman forma parte de un video de 77 minutos, donde 70 de los cuales los agentes policiacos no hicieron absolutamente nada para detener el tirador Salvador Ramos.

En las imágenes se ve a dos oficiales que bloquearon el paso al ayudante del alguacil Félix Rubio, mientras se limpiaba las lágrimas al escuchar los balazos en el salón de clases al final del pasillo, según un reporte del Daily Mail.

El pistolero Salvador Ramos desataba su brutal alboroto en un salón de clases al final del pasillo.

Se puede ver ver al padre con la mano sobre la boca, mientras temía por la vida de su hija Lexi, de 10 años. Ella fue parte de los 19 niños y dos maestras que murieron.

UVALDE. The video that exposes the LIES.



Everyone needs to see this video and witness the cowardice (and lies) that tragically doomed these children and their teachers to death.



Via Austin American-Statesman: pic.twitter.com/RTRhyf8W2A