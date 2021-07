VIDEO | Ella era la joven que murió al accidentarse luego de presenciar un evento de carreras clandestinas

Miles de mosquitos crearon un ‘tornado’ en una ciudad de la península rusa de Kamchatka. No obstante, los científicos explican que no hay nada peligroso en ello, ya que se trata de mosquitos macho que no están en busca de sangre, sino que están rodeando a hembras para aparearse.

Se trata de un fenómeno que se repite cada año, pero la posibilidad de observarlo depende de la cantidad de insectos que se concentren y de las condiciones climáticas.