VIDEO | Cientos de inmigrantes indocumentados logran cruzar hacia Texas y caminan sin ser detenidos

La joven que se hizo viral redes sociales por una grabación en la que aparece con su pareja teniendo relaciones, dio fuertes declaraciones tras lo sucedido.

La protagonista del video, de nombre Andrea Solano, manifiesta que la tiene sin cuidado todo lo que hablen de ella y tras difundirse la noticia que anunciaba su muerte, mencionó que está viva y con una vida por delante.

En su mensaje decía lo siguiente: “Y para informarles a todos esos que me están criticando les voy hacer saber que me tiene sin cuidado todo lo que me digan”.

“Soy colombiana vivo en la zona bananera y me llamo es Andrea Solano, al fin que ya lo que pasó pasó y nada me aflige, ok, vivan su vida”, agregó la jovencita.

Ante ello varias personas la han apoyado y han afirmado que nadie tiene derecho a criticar a los demás, simplemente alguien filtró su video y lo subió a redes sociales, con la intención de perjudicarla.