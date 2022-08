Utilizan dron submarino para el rescate de mineros en Coahuila, pero no hay buenas noticias

El incendio McKinney en California ha destruido 87 casas, se ha extendido en un área de 60,109 Acres y solo está contenido en un 40% una semana después de estallar en el Bosque Nacional Klamath, en el condado de Siskiyou, California, cerca de la frontera del estado de Oregon.

Desde que comenzó en el Bosque Nacional Klamath a fines del mes pasado, el incendio ha causado la muerte de cuatro personas, destruyó 87 hogares y consumió 60,044 acres, pero su propagación se ha ralentizado en los últimos días.

El mayor incendio forestal en California en lo que va del año, estalló el 29 de julio en el bosque cerca de la frontera entre California y Oregón y creció rápidamente, alimentado por los vientos de las tormentas eléctricas.

Hasta el sábado por la noche, el fuego estaba contenido en un 40% según InciWeb, el sito de información sobre incidentes de incendios en Estados Unidos. Más de 2,400 bomberos están involucrados en la lucha contra el fuego.

De las 274 estructuras inspeccionadas hasta el momento, 87 viviendas y 47 estructuras adicionales, incluidos garajes y edificios comerciales, han sido destruidas, según una evaluación inicial de daños publicada por la Oficina de Servicios de Emergencia del condado de Siskiyou. La comunidad de Klamath River permanece bajo una orden de evacuación.

Ol’ Glory and a burning propane tank are all that’s left at what was the #KlamathRiver Community Hall. Firefighters are still performing structure protection in this area along HWY 96. #McKinneyFire pic.twitter.com/v9w7fQqn9P