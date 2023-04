Un perro ataca a una mujer en Home Depot de Estados Unidos

La policía de Louisville dio a conocer esta mañana de lunes que cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un tiroteo en un edificio de un banco.

“Estamos confirmando informes de un agresor activo en la cuadra 300 de East Main. Por favor, manténgase fuera del área. Hay múltiples víctimas”, señaló la policía a través de sus redes sociales.

Por su parte el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, aseguró que se estaba respondiendo a una situación de tiroteo en Louisville y pidió orar por las víctimas.

“LMPD ha confirmado una situación de tiroteo en el centro de Louisville con múltiples víctimas. Me dirijo allí ahora. Ore por todas las familias afectadas y por la ciudad de Louisville”, afirmó.

De acuerdo con reportes de autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local, cuando la policía comenzó a recibir llamadas de emergencia donde se reportó a un tirador activo en 300 East Main Street en el Old National Bank.

Here’s what we know so far:

Tras el tiroteo y respuesta de la policía, el tirador fue neutralizado mientras que se pidió a la población informar de forma anónima cualquier detalle sobre la agresión a los números de emergencia.

“Ya no existe una amenaza activa de agresor. El presunto tirador ha sido neutralizado”, afirmó la policía.

“Se recomienda a cualquier persona que tenga información que llame a nuestra línea de información anónima al 574-LMPD”, recomendó la policía.

Se espera que a las 11:30 de la mañana las autoridades de Louisville y el gobernador de Kentucky den una conferencia de prensa para dar mayores detalles sobre esta agresión.

