TRAGEDIA: Muere el día de su boda junto a su hijita; fueron arrastradas por un río

La cantante Maeta compartió en su cuenta de Instagram el momento en el que fue mordida en el rostro por una serpiente mientras filmaba uno de sus videos musicales.

Mientras la artista de 21 años de edad se encontaba acostada en el suelo con un body de encaje negro, dos serpientes se colocaron encima de ella, y una se acercó demasiado y le mordió la barbilla.

Como subtituló el clip rápido, “Lo que me pasa por hacer videos para todos ustedes”, dice la publicación del 19 de diciembre.

Más tarde escribió en su cuenta de Twitter: “nunca más”, sin especificar si necesitó algún tratamiento, tras el angustiante momento.

La carrera de Maeta

Dejando a un lado la mordedura de serpiente, Maeta se desliza hacia el 2022 en su apogeo después de un año trascendental, ya que en abril, firmó con Roc Nation de Jay-Z y lanzó su EP Habits, que incluye canciones como “Toxic”, “Bitch Don’t Be Mad” y “Teen Scene”.

Además, la nativa de Indianápolis se unió a HER en el Back of My Mind Tour en octubre.

No es un mal comienzo para una joven que soñaba con mudarse a Los Ángeles para seguir sus sueños. “La música ha sido lo mío toda mi vida”, dijo a All Access Music en marzo de 2020.

“Siempre he sido la cantante, ya sea con mi familia o en la escuela, es como todo el mundo me conoce, siempre me apoyaron, pero honestamente tenían que serlo porque no había nada que yo hiciera más que esto”, dijo Maeta en marzo.

Maeta llamó la atención de los fanáticos después de subir canciones a SoundCloud e Instagram y luego lanzar su EP debut, Do Not Disturb , en 2019.

“Recuerdo ver la cuenta regresiva del top 20 de VH1 todas las mañanas cuando era niña, eso es lo que me inspiró a ser cantante”, dijo a los medios hace unos meses. “Quería cantar y hacer videos como todos los que veía. Comencé a hacer versiones a los 7 años y comencé a publicarlos cuando tenía 13. Eso nunca cambió y me ha llevado a donde estoy hoy”.

Por suerte, la mordedura de la serpiente quedó solamente en un susto, pero difícilmente volverá a hacer videoclips donde exponga su físico ante animales exóticos.