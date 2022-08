Sube a 10 cifra de casos confirmados de viruela del mono en Bolivia

La policía de Nueva York acudió al rescate de un caballo de carruaje turístico que se derrumbó en una calurosa calle de la ciudad el miércoles pasado, lo que generó nuevos llamados para poner fin a la controvertida atracción turística.

La multitud creció en Ninth Ave. y 45th Street en el vecindario Hell’s Kitchen de Manhattan después de que el caballo colapsara y se viera al conductor del carruaje azotando al animal con las riendas en un intento de que se levantara.

“¡Levántante! ¡Levántante! ¡Levántante! Vamos, levántate”, le rogó el conductor al caballo, para consternación de los espectadores:

Yet more footage emerging from yesterday’s carriage horse collapse.



Why does the @nyccouncil continue to cater to animal abusers?



Please @NYCSpeakerAdams: Take action & end this cruelty. Horses don’t belong in NYC,& especially not in the care of those who treat them this way. pic.twitter.com/31C5QOJRsY — julie 🐙 🇺🇦 (@jmcappiello) August 11, 2022

Kelvin González, un testigo en el lugar, le dijo a NBC New York que vio la escena con horror. “Empezó a azotar y a decir ‘Levántate, levántate. Como hermano, no azotes a tu caballo, obviamente necesita un poco de agua, parecía deshidratado”, dijo González.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que los oficiales respondieron alrededor de las 5 p.m. “Al llegar, los oficiales de patrulla observaron un carruaje tirado en medio de la carretera en peligro”, dijo la policía en un comunicado.

Aquí las imágenes del caballo siendo rociado con agua por NYPD compartidas en la cuenta de Twitter de la organización de protección animal PETA:

BREAKING: This horse COLLAPSED while pulling a carriage in NYC, likely from heat exhaustion, and has been down for over an hour.



Horses don’t belong in big cities where they’re put in constant danger because of cars, humans, weather, and more. pic.twitter.com/vXBVRJRjPB — PETA (@peta) August 10, 2022

Los oficiales montados lavaron el caballo con una manguera para ayudar a bajar su temperatura corporal, según la policía. El video de la escena también muestra que se colocó una almohada debajo de la cabeza del caballo.

El caballo finalmente apoyó la cabeza en el pavimento y el conductor se vio obligado a retirar su carruaje. Aquí el video en el que el caballo logra ponerse de pie nuevamente:

A horse pushing a carriage collapsed in Midtown Manhattan due to the heat, NYPD officers and other city workers helped the horse with water. This is the moment the horse was able to get back on its feet

( Repost) #heatwave #NYC #NYPD pic.twitter.com/TJmpC6XoDA — Viral News NY (@ViralNewsNYC) August 10, 2022

El caballo fue llevado a un establo a unas 10 cuadras de distancia, donde recibió atención de un veterinario. La policía dijo que el caballo estaba consciente el miércoles por la noche.