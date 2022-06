Secuestrada utiliza App para pedir comida y envía mensaje de auxilio oculto para ser rescatada

Una mujer que había sido violada y retenida como rehén en una casa en la ciudad de Nueva York ahora está a salvo gracias a su ingenio al utilizar una App de entrega de alimentos para hacer un pedido y junto con la orden, envió una nota pidiendo que llamaran a la policía.

El pedido realizado en Grubhub para un sándwich de desayuno y una hamburguesa a las cinco de la mañana de un domingo no fue nada fuera de lo común para el personal del Chipper Truck Cafe en Yonkers.

El siguiente comentario se dejó en el área de “instrucciones adicionales” de la orden: “Por favor llame a la policía, me llamará cuando entregue los conos, por favor no lo haga obvio”, mensaje que naturalmente fue muy inusual, según apuntó Fox3Now.

Alice Bermejo, quien trabaja en Chipper Truck Cafe, comentó que la nota parecía haber sido escrita con prisa y pidió a la policía que llegara con comida para ocultar que estaban en una misión de rescate.

Grubhub note to 'call the police' leads to the rescue of woman https://t.co/qFI5B2YDGd