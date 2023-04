Secretario de Estado de Estados Unidos anuncia un alto al fuego de 3 días en Sudán

Un hombre de Florida le disparó al automóvil de dos personas después de que fueran a la dirección equivocada para intentar entregar un pedido de Instacart, dijo la policía, por fortuna nadie resultó herido.

Waldes Thomas Jr., de 19 años, y Diamond D’arville, de 20, seguían la entrega de los comestibles que un cliente había ordenado, pero una falla en el mapa los condujo a la dirección incorrecta. Lo que nunca imaginaron era que un hombre los intentaría balear.

Según el informe del Departamento de Policía de Davie, los dos llegaron a la propiedad de Antonio Caccavale, de 43 años, en Southwest Ranches, pero su arribo fue un tanto accidentado, por lo que el hombre se puso en alerta.

Florida police decline to make arrests after neighbor shoots at grocery delivery car https://t.co/aC3pB5oVhl