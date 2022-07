Reportan un nuevo caso de paciente curado de VIH; sería el cuarto en la historia

Tres menores de edad y una mujer adulta fueron encontrados muertos en una casa en la localidad Danbury en Connecticut.

Aproximadamente a las 6:33 p.m. de ayer, los oficiales respondieron para verificar una llamada de bienestar en 10 Whaley St. La persona que llamó fue un hombre no identificado que estaba angustiado y llorando, según New York Post.

Al llegar, los agentes entraron en la residencia unifamiliar y descubrieron a tres personas fallecidas, todos menores de entre 5 y 12 años de edad. Mientras realizaban una revisión adicional de las instalaciones, encontraron a una mujer fallecida en un cobertizo en el patio trasero, detalló ABC News.

