Presidente Joe Biden cumple 80 años de edad y se convierte en el primer mandatario octogenario en la historia de EE.UU.

Anderson Lee Aldrich, de 22 años, fue identificado como el presunto tirador que atacó el Club Q en Colorado Springs, causando la muerte de al menos cinco personas e hiriendo a 18 más.

Lee Aldrich fue sometido por dos oficiales que pronto llegaron al bar, según los primeros reportes policiacos, por lo que resultó herido y se encuentra en tratamiento médico.

La Policía, que investiga con apoyo del FBI, encontró dos armas de asalto en el establecimiento, tras el ataque entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

Los administradores del Club Q calificaron la agresión como un “crimen de odio”, pero las autoridades no han determinado el motivo exacto.

La teniente Pamela Castro, portavoz de la Policía, confirmó en conferencia de prensa que el sospechoso está herido, bajo custodia y recibiendo tratamiento en un hospital.

Castro agregó que las autoridades recibieron una llamada inicial sobre un tiroteo en el club nocturno a las 11:56 p.m.; seis minutos después oficiales enviados al hecho habían entrado en el club nocturno.

Aunque el reporte es de 18 heridos, la teniente indicó que todavía es incierto, pues algunas personas no fueron trasladadas a hospitales.

En un comunicado, el gobernador demócrata Jared Polis elogió a quienes detuvieron al pistolero y envió condolencias a las familias.

“Esto es terrible, enfermizo y devastados. Mi corazón está roto por las familias y amigos de aquellos que murieron, fueron heridos o traumatizados por este terrible ataque”, tuitó Polis.

En un comunicado en su página de Facebook, Club Q dijo que estaba calificó como un “ataque sin sentido” el tiroteo a la comunidad LGBTQ+.

“Agradecemos las rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al pistolero y pusieron fin a este ataque de odio”, indicó.

