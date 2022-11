Por su cumpleaños 100, hija lleva a su padre con bailarinas striptease

Un cumpleaños es, para muchas personas, uno de los días más importantes del año. Por eso, cada vez que pasan 12 meses, el festejado espera los mejores regalos y deseos para iniciar una vuelta más al sol. Las celebraciones cambian conforme pasa el tiempo, sin embargo, un abuelito jamás imaginó recibir una ida al club para hombres por parte de su hija.

Sí, una mujer decidió regalarle a su padre una visita con bailarinas para conmemorar sus 100 años de vida. En entrevista con el medio internacional TMZ, la joven de nombre Dina afirmó ser la responsable de organizar toda fiesta, ya que quería que el hombre gozara de su vida.

A Texas lady has given her aged father a little taste of life by taking him to a strip club in celebration of his 100th birthday.



Dina gave her father, Gioacchino “Jack” Poma, a fun-filled day after visiting a strip club as part of his 100th birthday celebration.

