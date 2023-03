Policía publica video de cómo abatieron a transgénero que disparó contra niños en Nashville

La policía de Nashville publicó un video del momento en que Audrey Elizabeth Hale ingresó a la Escuela Covenant, antes de matar a tiros a seis personas, incluidos tres niños de nueve años.

El jefe de policía de Nashville, John Drake, dijo que la policía había encontrado mapas de la escuela que estaban dibujados “en detalle” y que indicaban la ubicación de las cámaras de vigilancia de la escuela, los puntos de entrada y otras características. Dijo que la policía estaba en contacto con el padre del tirador y que no estaba claro de inmediato cuándo el agresor había asistido a la escuela.

Hale, de 28 años, quien se identificó como transgénero, fue descrito por los funcionarios como un “fanático solitario”, que vivía en Nashville y tenía dos armas de asalto y una pistola.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ